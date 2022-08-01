أناد تطلق منصة رقمية داخلية لاستقبال تظلمات واقتراحات المستخدمين

1 أغسطس، 2022
أعلنت وكالة أناد، في بيان لها، عن إطلاق منصة رقمية داخلية، لاستقبال تظلمات واقتراحات وانشغالات المستخدمين، إلى مختلف مستويات المسؤولية.
وحسب نص البيان، فإن هذا الإجراء جاء تنفيذا لتوجيهات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات وتطبيقا لتعليمات المدير العام بالنيابة وفي اضفاء الشفافية في معالجة مختلف مقترحات وتظلمات العمال.
وأوضح المصدر، أنه تم على مستوى المديرية العامة لوكالة أناد تطوير منصة رقمية داخلية تسمح لكل المستخدمين برفع انشغالاتهم وتظلماتهم، وكذا مقترحاتهم إلى مختلف مستويات المسؤولية (مديرية عامة، أمانة عامة، هيئات مركزية)، وهذا في ظل ضمان سرية معالجة البيانات.
رمزي أحمد توميات
1 أغسطس، 2022

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