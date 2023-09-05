أمين عام وزارة الخارجية يستقبل سفير دولة فلسطين

5 سبتمبر، 2023

استقبل السفير لوناس مقرمان الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في مكتبه ظهر يوم الاثنين سفير دولة فلسطين بالجزائر د. فايز ابو عيطة.

وتناول اللقاء اخر تطورات الوضع السياسي التي تمر به القضية الفلسطينية في ظل ازدياد الهجمة الصهيونية التي تمارسها حكومة اليمين المتطرف وقطعان المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته وارضه ومقدساته.

و أكد الأمين العام لوناس مقرمان على ان القضية الفلسطينية بالنسبة للجزائر هي قضية مقدسة وهي ضمن أولويات البرنامج السياسي للرئيس تبون والحكومة ووزارة الخارجية وكذلك الشعب الجزائري بكل مكوناته .

وفي الختام تقدم سعادة السفير بالشكر الجزيل للأمين العام على الدعم اللامحدود واللامشروط الذي تقدمه الجزائر لفلسطين وقضيتها في كافة المجالات .

هذا وحضر اللقاء من جانب السفارة المستشار أول بشير أوبحطب، والمستشار الثقافي د. أشرف أبوعامر.

رمزي أحمد توميات

5 سبتمبر، 2023

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