يحل، غدا السبت، بالجزائر، أمير دولة قطر الشقيقة، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كضيف شرف في حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها مدينة وهران.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان لها، أن زيارة أمير دولة قطر جاءت بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وجاء في البيان، أنه “بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يحل، غدا، بالجزائر، أمير دولة قطر الشقيقة، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ضيف شرف، في مراسم افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها مدينة وهران.”

ش.ن

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