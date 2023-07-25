أمير دولة قطر يعزّي الرئيس تبون في ضحايا حرائق الغابات

25 يوليو، 2023

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، برقية تعزية من أمير دولة قطر، اثر الحرائق التي تسبب في استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين، حسبما أفادت به وكالة انباء قطر

وجاء في نص  البيان:”بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، بضحايا الحرائق التي اندلعت في مناطق عدة من البلاد، متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل”.

وأضاف البيان: “وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، بضحايا الحرائق التي اندلعت في مناطق عدة من البلاد، متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل”.

كما بعث الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، برقية تعزية إلى الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن بضحايا الحرائق التي اندلعت في مناطق عدة من البلاد، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

رمزي أحمد توميات

25 يوليو، 2023

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