أمن وهران يتخذ تدابير أمنية تحسبا لزيارة ماكرون

وأفادت ذات المصالح، في بيان لها، فإنه يُمنع وقوف وتوقف المركبات والدراجات بمختلف أنواعها عبر عدة نقاط على مستوى المدينة، ابتداء مـن الساعة من الساعة 17:00 من يوم الجمعة إلى غاية يوم السبت.

أما عن النقاط المعنية فهي:

من مفترق الطرق لطفي الجهة السفلى إلى غاية ساحة الروكس شارع الشهداء

نهج زبانة ابتداءا من ساحة الروكس إلى غاية مفترق الطرق عيسات إيدير

نهج الدكتور بن زرجب

انطلاقا من مفترق الطرق عيسات إيدير إلى غاية ساحة فرحاوي

ساحة قرقينطة إلى غاية ساحة أول نوفمبر مرورا بشارع بغدادي محمد

ابتداءا من ساحة أول نوفمبر إلى غاية نهج الأمير عبد القادر

ابتداءا من مفترق الطرق باطا إلى غاية شارع قرقينطة نهج حمو بوتليليس

ويأتي هذا الإجراء على خلفية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر والتي تتضمن أجندتها لليوم الثاني زيارة عاصمة الغرب الجزائري وهران.

رمزي أحمد توميات