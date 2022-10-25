أمن ولاية الجزائر يطيح بشخصين مشتبه فيهما في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية حسين داي، من توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، حسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

القضية تمت على إثر معلومات مفادها وجود شخصين يقومان بإصدار شهادات إدارية بطريقة مخالفة للقوانين مقابل مبالغ مالية، على إثرها تم إخطار النيابة المختصة إقليميا التي أمرت بمباشرة التحريات التي أسفرت عن توقيف المشتبه فيهما وحجز (06) أختام إدارية، (03) أختام إدارية وخاصة، دفترين (02) عائليين، ملف إداري كامل حول طلب (سكن اجتماعي) ومبلغ مالي يقدّر بـ(166000) دج، يضيف البيان.

وخلص البيان أنه بعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا عن قضية التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، استغلال النفوذ، سوء استغلال الوظيفة مع تلقي مزايا غير مستحقة، الحيازة على أختام الدولة بغير حق.

ش.ن

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