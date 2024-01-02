أمن وطني…ضبط أزيد من 24 ألف قرص “إكستازي” بمطار هواري بومدين

تمكنت شرطة مطار هواري بومدين الدولي، بالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية، نهاية الأسبوع المنصرم، من ضبط أزيد من 24 ألف قرص من المخدرات الصلبة من نوع “إكستازي” حسبما أفاد به بيان لمصالح الشرطة.

ووفقا لنص البيان، فقد تم ضبط 24790 قرص من المخدرات الصلبة من نوع إكستازي، وتوقيف ثلاث (03) أشخاص. ينشطون ضمن شبكة إجرامية دولية تنشط في مجال تهريب الدولي والإتجار غير المشروع للمخدرات. كانوا بصدد تمريرها عبر رحلة جوية قادمة من فرنسا.

وحسب ذات المصدر، فقد جاءت العملية، بعد قيام عناصر الشرطة والجمارك، على مستوى قاعة الوصول بمطار هواري بومدين الدولي باكتشاف. عبر جهاز الكشف (السكانير)، حقيبة تحتوي على أكياس بداخلها أقراص مهلوسة. من نوع إكستازي كانت ملفوفة بغطاء، حسب البيان.

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد. عن قضية تكوين شبكة إجرامية دولية تنشط في مجال التهريب الدولي والاتجار غير المشروع في المخدرات الصلبة

رمزي أحمد توميات

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