تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري السابع رياض الفتح بأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد، من وضع حدّ لجماعة أشرار تحترف السرقة بالتعدد للدراجات النارية مع استرجاعها.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد لفت خلال دوريات تأمينية لقطاع الاختصاص انتباه عناصر الشرطة لمجموعة من الأشخاص يطاردون شخص عن سرقة الدراجة النارية، بعد توقيفه المشتبه والتحقيق معه أفصح عن شريكيه في عمليات السرقة.

وأضلف البيان، أن العملية التي تمت تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا، تمكن خلالها عناصر المصلحة من توقيف المشتبه فيه الثاني والثالث، والتي أسفرت عن استرجاع (03 ) دراجات نارية محل السرقة التي كانت مخبأة وسط الأحراش بالغابة بالمدنية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، يختتم البيان.

رمزي أحمد توميات

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