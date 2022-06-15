تمكّنت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية بجاية من الإطاحة بشخص يبلغ من العمر 26 سنة، ينحدر من ولاية الوادي، كان ينصب على ضحاياه منتحلا صفة موظف سامي في الدولة، يوهمهم بالوساطة لدى الإدارات العمومية المركزية والمحلية، لتمكينهم من الاستفادة من مزايا ومنافع مقابل مبالغ مالية معتبرة، على غرار ملفات السكن، مشاريع سياحية ونشاطات تجارية أخرى، حسب ما أفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

المشتبه فيه كان يلجأ لحيلة تتمثل في التقاط صور له مع مسؤولين بعض الإدارات المحلية، وصور أخرى مرتديا لبذلات خاصة بهيئات رسمية، لكسب ثقة ضحاياه، يضيف البيان.

وعليه، وجّهت المديرية العامة للأمن الوطني، عبر بيانها نداءً تدعو كل مواطن يكون قد وقع ضحية لهذا الشخص أو لديه معلومات عنه، التوجه إلى أمن ولاية بجاية، أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

ش.ن

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