أمن العاصمة يُوجه نداء للجمهور

27 أبريل، 2023

وجاء في بيان لذات المصالح أنه “عملا بالإذن النيابي الصادر عن نيابة الجمهورية محكمة حسين داي، تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة قمع الإجرام بمقاطعة الشرطة القضائية الأولى، إلى علم المواطنين أن الشخص الظاهر في الصورة المدعو ” أ- أ” مشتبه فيه في قضية النصب الموجه للجمهور باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحة الفايسبوك “SALEM usdt”.

وبناء عليه وجّهت مصالح أمن ولاية الجزائر نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر، التقرب إلى مصالح مقاطعة الشرطة القضائية الأولى الكائن مقرها بـ 04 شارع الدكتور سعدان الجزائر الوسطى قصد تقييد شكوى

رمزي أحمد توميات

27 أبريل، 2023

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