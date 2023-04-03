أمن العاصمة يُطيح بشبكة نصبت على 40 شخصا راغبا في أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان الكريم

3 أبريل، 2023

تمكّنت مقاطعة الشرطة القضائية الأولى – الجزائر الوسط – بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تمتهن النصب و الإحتيال مع التزوير و إستعمال المزور في محررات إدارية، حسب ما أفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لامن ولاية الجزائر .

هذه الشبكة قامت بالنصب على 40 شخص راغب في أداء مناسك العمرة من خلال التكفل بجميع الإجراءات الخاصة بذلك مقابل مبلغ مالي يقدر بـ45 مليون سنتيم عن كل ملف .

وأضاف البيان أنّ قضية الحال التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة حيث تمكنت ذات المصالح من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم إمرأة تترواح أعمارهم مابين 25 و 41 سنة .
العملية أسفرت عن ضبط و حجز:
– (40) تذكرة سفر مزورة خاصة بمناسك العمرة .
– (05) هواتف نقالة .
– أجهزة إعلام آلي بكل لواحقها.
– (05) جوازات سفر.
– طابعة + سكانير .
– (02) ختم خاص بوكالة سياحية و أسفار .
– نسخة عن رخصة إستغلال وكالة سياحية و الأسفار مزورة .

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أما النيابة المختصة إقليميا .

ش.ن

3 أبريل، 2023

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