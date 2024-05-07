أمن العاصمة يُطيح بشبكة إجرامية مختصة في سرقة الإطارات المعدنية الخاصة بتزيين الأشجار

تمكّنت عناصر فرقة الشرطة القضائية، لأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد، الأسبوع المنصرم، من توقيف مشتبه فيهما، تتراوح أعمارهما ما بين 29 و 40 سنة، عن قضية سرقة الإطارات المعدنية الخاصة بتزيين الأشجار بالطريق العمومي.

و انطلقت أطوار القضية، بعد الحصول على فيديو مسجل، من طرف مركز القيادة والسيطرة، ظهر فيه شخصان عبر كاميرات المراقبة المثبتة على الطريق العام، وهما ينتزعان الإطارات المعدنية الخاصة بتزيين الأشجار، بشارع محمد بلوزداد، ووضعها على متن مركبة لسرقتها.

عليه، باشرت الضبطية القضائية، التحريات في القضية التي أفضت إلى تحديد عناصر الشبكة الإجرامية، التي يرتكز نشاطها بوسط مدينة الجزائر وضواحيها.

و تمكّنت عناصر الفرقة، بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، وبعد وضع خطة ميدانية محكمة، من توقيف المشتبه فيهما، وإسترجاع المسروقات، حسب بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

هذا و تم تقديم المشتبه فيهما، أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

شرف الدين عبد النور