أمن العاصمة يُطيح بجمعية أشرار تروّج المؤثرات العقلية بالمحيط المدرسي
تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الحراش الإطاحة بجمعية أشرار، الحيازة، المتاجرة، نقل و توزيع ” المؤثرات العقلية “، و حيازة أسلحة بيضاء محظورة بمحيط إحدى المؤسسات التربوية بباش جراح .
وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أنّ العملية أفضت إلى توقيف 05 أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 32 سنة مسبوقين قضائيا، ينحدرون من ولاية الجزائر كما أسفرت التحريات في القضية عن ضبط وحجز :
– (80) قرص من المؤثرات العقلية مختلفة الأنواع .
– ( 08 ) أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس مختلف الأحجام والأنواع .
– أظرفة فارغة للمؤثرات العقلية .
– 01 غمد خاص بالسيف و 02 عصا خشبية .
– 01 إ شارة البواخر برتقالية اللون ” سينيال .”
– مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 120490 دج من عائدات المتاجرة في هذه السموم .
– 02 هواتف نقالة و مركبة .
وأضاف البيان أنه ، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جماعة أشرار ، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، حيازة نقل ، توزيع و ترويج المؤثرات العقلية لغرض البيع بإستحضار مركبة مع حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس مختلفة الأنواع و الأحجام .
ش.ن