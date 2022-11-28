أمن العاصمة يُطيح بجمعية أشرار تروّج المؤثرات العقلية بالمحيط المدرسي

28 نوفمبر، 2022

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الحراش الإطاحة بجمعية أشرار، الحيازة، المتاجرة، نقل و توزيع ” المؤثرات العقلية “، و حيازة أسلحة بيضاء محظورة بمحيط إحدى المؤسسات التربوية بباش جراح .

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أنّ العملية أفضت إلى توقيف 05 أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 32 سنة مسبوقين قضائيا، ينحدرون من ولاية الجزائر كما أسفرت التحريات في القضية عن ضبط وحجز :
– (80) قرص من المؤثرات العقلية مختلفة الأنواع .
– ( 08 ) أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس مختلف الأحجام والأنواع .
– أظرفة فارغة للمؤثرات العقلية .
– 01 غمد خاص بالسيف و 02 عصا خشبية .
– 01 إ شارة البواخر برتقالية اللون ” سينيال .”
– مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 120490 دج من عائدات المتاجرة في هذه السموم .
– 02 هواتف نقالة و مركبة .
وأضاف البيان أنه ، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جماعة أشرار ، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، حيازة نقل ، توزيع و ترويج المؤثرات العقلية لغرض البيع بإستحضار مركبة مع حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس مختلفة الأنواع و الأحجام .

ش.ن

28 نوفمبر، 2022

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