أمن العاصمة يُطيح بجمعية أشرار تروّج المؤثرات العقلية بالمحيط المدرسي

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الحراش الإطاحة بجمعية أشرار، الحيازة، المتاجرة، نقل و توزيع ” المؤثرات العقلية “، و حيازة أسلحة بيضاء محظورة بمحيط إحدى المؤسسات التربوية بباش جراح .

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أنّ العملية أفضت إلى توقيف 05 أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 32 سنة مسبوقين قضائيا، ينحدرون من ولاية الجزائر كما أسفرت التحريات في القضية عن ضبط وحجز :

– (80) قرص من المؤثرات العقلية مختلفة الأنواع .

– ( 08 ) أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس مختلف الأحجام والأنواع .

– أظرفة فارغة للمؤثرات العقلية .

– 01 غمد خاص بالسيف و 02 عصا خشبية .

– 01 إ شارة البواخر برتقالية اللون ” سينيال .”

– مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 120490 دج من عائدات المتاجرة في هذه السموم .

– 02 هواتف نقالة و مركبة .

وأضاف البيان أنه ، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جماعة أشرار ، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، حيازة نقل ، توزيع و ترويج المؤثرات العقلية لغرض البيع بإستحضار مركبة مع حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس مختلفة الأنواع و الأحجام .

ش.ن

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