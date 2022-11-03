أمن العاصمة يوجّه نداء للجمهور

وجهت الشرطة الجزائرية، نداء للجمهور طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، حسبما أفاد يه بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وحسب نص البيان، فإنه عملا بالإذن النيابي الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي بالعاصمة، تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر إلى علم المواطنين أن الأشخاص الظاهرين على الصور كل من المدعو “ل. م. ص”، والمدعو “ب. ع.” والمدعو “ب. ن.” مشتبه فيهم في قضايا نصب واحتيال باستعمال صفحات الفايسبوك الحاملة للأسماء المستعارة التالية: karima Fekir، Da dy Show، chow dady، adel belkader.

ودعت ذات المصالح كل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف ذكرهم سواء التقاهم شخصيا أو تعامل معهم أو له معلومات عنهم بوصفه شاهدا التقدم إلى مقر المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بالجزائر العاصمة (فرقة قمع الإجرام) ،أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

رمزي أحمد توميات

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