أمن العاصمة يوجه نداء للجمهور

16 أغسطس، 2023

قامت مصالح أمن ولاية الجزائر، الممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد، بتوجيه نداء للجمهور.

وأعلمت ذات المصالح المواطنين أن الشخص الظاهر في الصورة: المدعو” س ر” مشتبه فيه في عدة قضايا متعلقة بالنصب والاحتيال.

ودعت المصالح كل شخص يكون قد وقع ضحية السالف الذكر التوجه إلى مقر فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد أو أي مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

وأوضحت مصالح أمن ولاية الجزائر، أن هذا النداء يأتي طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد.

ليديا كبيش

16 أغسطس، 2023

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