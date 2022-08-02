أمن العاصمة يوجه نداءً للجمهور

2 أغسطس، 2022
أنهت مصالح أمن ولاية الجزائر إلى علم المواطنين أن المدعو “ص.ب” مشتبه فيه في عدة قضايا متعلقة بالنصب والاحتيال على عدة أشخاص طبيعيين ومؤسسات.
ووجهت مصالح أمن ولاية الجزائر نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف الذكر سواء عن طريق التقائه شخصيا أو التعامل معه عبر الهاتف، التوجه إلى مقر مقاطعة الشرطة القضائية الثالثة غرب الكائن على مستوى شاطوناف الأبيار بالعاصمة.
 أو أي مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال، يضيف النداء.
رمزي أحمد توميات
2 أغسطس، 2022

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