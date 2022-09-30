أمن العاصمة يطيح بعصابة أحياء زرعت الرعب في وسط المواطنين بالدار البيضاء

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لدار البيضاء، من توقيف (05) أشخاص مسبوقين قضائيا، ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، زرعت الرعب في أوساط السكان من خلال الإعتداء على الأشخاص.

العملية التي تمت تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أسفرت كذلك عن حجز، 3434 قرص مؤثر عقلي من نوع بريقابلين 003 ملغ، 50 مضرب لرياضة البيزبول (battes de baseball)، 08 أسلحة بيضاء، ومبلغ مالي من العملة الوطنية (194 مليون سنتيم) ومبلغ مالي من الصعبة (940 أورو).

تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية لمحكمة دار البيضاء، عن جناية تكوين جمعية أشرار في إطار جماعة إجرامية منظمة للمتاجرة في المواد الصيدلانية ذات الخصائص مؤثرات عقلية، التخزين والنقل مع حيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي.

المديرية العامة للأمن الوطني

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