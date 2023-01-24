أمن العاصمة يطيح بشبكة إجرامية مختصة في السطو على المنازل و سرقة المحلات التجارية

أمن العاصمة يطيح بشبكة إجرامية مختصة في السطو على المنازل و سرقة المحلات التجارية

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية ببئر التوتة من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في السطو على المنازل و سرقة المحلات التجارية.

قضية الحال التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا مكنت عناصر ذات الفرقة من توقيف 04 أشخاص متورطين في القضية فيما يبقى أحدهم في حالة فرار.

ما كشفت التحريات في القضية عن ضلوع المشتبه فيهم في عدة قضايا مشابهة بإقليم اختصاص الدرك الوطني، من خلال تعرف الضحايا على مرتكبي عمليات السطو محل التحقيق، من ضمنهم مواطن سلب منه مبلغ مالي قدره 300 مليون سنتيم و عائلة تم اقتحام مسكنها والاستيلاء على المجوهرات، علما ان التحريات تبقى متواصلة اعتبارا لوجود معطيات موثوقة بخصوص ضحايا آخرين.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لإرتكاب جناية السرقة الموصوفة المقترنة بظرف التعدد الليل و استحضار مركبة مع محاولة السرقة.

ش.ن

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