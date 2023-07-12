أمن العاصمة يطيح بشبكة إجرامية تمتهن سرقة الكوابل تسبّبـت في عرقلة سير الترامواي بالحراش

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من الإطاحة بشبكة تمتهن سرقة الكوابل تسببت في عرقلة سير الترامواي بالحراش، وهذا بعدما تلقت قاعة العمليات بمركز القيادة والسيطرة لأمن ولاية الجزائر، في حدود الساعة الخامسة والنصف صباحا من يوم الجمعة الفارط، بلاغا من أحد المواطنين مفاده قيام أشخاص بمحاولة سرقة كوابل خاصة بالانترنيت و الهاتف الثابت على مستوى أحد أحياء مدينة المحمدية بالدار البيضاء، حسب ما اورده بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

فورها، انتقلت عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الادارية الدار البيضاء رفقة كل من متنقل القطاع إلى عين المكان، حسب ذات المصدر.

وحاول المشتبه فيهما الفرار عند وصول قوات الشرطة إلى مكان السرقة، لكن انتشار العناصر وتطويق المكان مكنهم من توقيف الشخصين، حيث كان أحدهما على متن سيارة نفعية تستعمل في نقل المسروقات، يضيف البيان ذاته.

كما تمكنت الضبطية المحققة من الوصول إلى وجود طرف ثالث في القضية، بعد استغلال كاميرات المراقبة و الأمن و كل الوسائل التقنية المتاحة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، أين تم التعرف على هويته مع توقيفه، يفيد بيان الأمن.

كما أن التنسيق بين المصالح و تنقيطهم بمصلحة المحفوظات المحلية بيّن أنّ الشخصين مسبوقين قضائيا عن سرقات و اعتداءات على الغير بواسطة أسلحة بيضاء، مع ضلوعهم في 9 قضايا مشابهة على مستوى إقليم اختصاص الدار البيضاء، و 5 قضايا أخرى على مستوى كل من أمن مقاطعة حسين داي، الرويبة و الحراش، أين كانوا قد تسببوا في توقف سير وسيلة النقل الجماعي التراموي مع سرقة كوابل بالحراش، حسب بيان الأمن.

و تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية التخريب العمدي لأملاك الدولة، تكوين جمعية أشرار لغرض السرقة بالتعدد، تسخير ظرف الليل، مع إستحضار مركبة ذات محرك، يختم بيان الأمن.

شرف الدين عبد النور

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