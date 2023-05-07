أمن العاصمة يطيح بشبكة إجرامية تمتهن تهريب المهاجرين مقابل 80 مليون سنتيم للشخص الواحد

تمكّنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين و الاتجار بالأشخاص بمقاطعة الشرطة القضائية الرابعة بأمن العاصمة من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة خطيرة تمتهن تهريب المهاجرين عبر البحر من طرف أكثر من شخص في إطار جماعة إجرامية منظمة محاولة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية وعدم التبليغ.

وحسب بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن العاصمة فان أطوار القضية بدأت بعد تبليغ معلومة من قبل مواطن عن شخصين مشبوهين يقومان بتهريب المهاجرين عبر البحر نحو الضفة الغربية باستعمال قوارب الموت، مشيرين بأنهما يقومان برحلات سرية مقابل مبلغ مالي يقدر بــ 80 مليون سنتيم للشخص الواحد.

عليه شرعت عناصر الفرقة في التحريات، وبعد وضع خطة أمنية وعملية ترصد توصل العناصر إلى تحديد هويتما وتوقيفها في حالة تلبس، هما بصدد الإعداد لرحلة بأحد أحياء سيدي فرج، يضيف البيان . وبعد تحديد هوية المشتبه فيهم الآخرين تم إيقافهم و ضبط مستلزمات و عتاد خاص بالهجرة السرية بعد عملية تفتيش مساكنهم بإذن من النيابة التي مددت الإختصاص.

المشتبه فيهم السبعة يتراوح أعمارهم ما بين” 32 و 54″ سنة كلهم مسبوقين قضائيا ينحدرون من ولاية الجزائر ولايات مجاورة، حسب ذات البيان الذي أضاف أنه تم ضبط وحجز خلال هاته العملية على زورقين نصف مطاطين و قارب نزهة، إضافة الى05 محركات مختلفة الأنواع و القوة، وكذا 18 سترة نجدة ضبطت داخل مرأب مسكن، عجلة نجدة و ست براميل خاصة بالبنزين فارغة ضبطوا بساحة أحد المساكن التي تم تفتيشها ، بالإضافة إلى 06 هواتف النقالة.

وتمّ تقديم المشتبه فيهم السبعة أمام النيابة المختصة إقليميا وهذا بعد استفاء جميع الإجراءات يختم بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن العاصمة.

عبد النور ك

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