أمن العاصمة يسطر مخططا أمنيا وقائيا بمناسبة عيد الفطر

سطّرت مصالح أمن ولاية الجزائر، بمناسبة عيد الفطر لسنة 2023، مخططا أمنيا وقائيا خاصا عبر إقليم إختصاصها، لتأمين المواطنين وممتلكاتهم، يتضمن جملة من التدابير الاحترازية الأمنية والوقائية التي من شأنها ضمان أمن المواطن في نفسه و ممتلكاته.

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة أن المخطط الأمني يشمل عدة مهام تسند للمصالح العملياتية بالميدان من خلال وضع تشكيلات أمنية ميدانية : دوريات راكبة وأخرى راجلة على مستوى الأماكن التي تشهد توافد كبير للمواطنين يومي العيد كالأسواق، المساجد والمقابر، محطات نقل المسافرين، وكذا الأماكن العمومية التي تشهد إقبالا كبيرا من قبل العائلات بهاته المناسبة، بالموازاة مع ذلك تم تدعيم الأمن المروري بتشكيلات شرطية تعمل على ضمان الانسيابية المرورية على مستوى الطرق الرئيسية والفرعية التي تعرف كثافة مرورية.

كما تم إتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان مراقبة فعالة للإقليم من خلال كاميرات الأمن والمراقبة المنصبة على مستوى الشوارع و المحطات وغيرها من الأماكن، مع التواجد الدائم والمستمر في الميدان قبل – أثناء – وبعد العيد، حيث يعتمد هذا المخطط على العمل الجواري وتثمين الخدمة العمومية، مع ضمان التدخل السريع والفعال عند الضرورة، يضيف البيان.

هذه الإجراءات الأمنية تهدف بالأساس إلى الحفاظ على النظام العام السكينة والصحة العموميين والسلامة المرورية وحماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة مع المحافظة على البيئة والمحيط، ، مع إطلاق حملات تحسيسية للسائقين من أجل عدم الإفراط في السرعة وتفادي الحوادث المرورية القاتلة هذا وتبقى مصالح أمن ولاية الجزائر– مركز القيادة والسيطرة- على أتم الاستعداد لاستقبال البلاغات والتكفل بانشغالات المواطنين عبر خط النجدة (17) والرقم الأخضر(48/15) وكذا الرقم (104) بالإضافة إلى تطبيق” ألو شرطة ” للتبليغ عن كل ما من شأنه المساس بسلامة وأمن الموطنين وممتلكاتهم، حسب المصدر ذاته.

ش.ن

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