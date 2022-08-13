أمن العاصمة يحجز أزيد من 72 كغ من الكيف المعالج خلال شهر

13 أغسطس، 2022

تمكنت عناصر شرطة الجزائر العاصمة من حجز أزيد من 72 كغ من القنب الهندي و21619 قرص مؤثر عقلي.، وذلك في قضايا مختلفة عالجتها ذات المصالح خلال شهر جويلية المنصرم.

وحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن العاصمة، فقد تم حجز 5.38 غرام من الكوكايين، 38.16 غرام من الهيروين و7 قارورات محلول مخدر.

كما عالجت ذات المصالح 289 قضية حمل سلاح أبيض، تم خلالها توقيف 295 شخص حيث وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

ليديا كبيش

13 أغسطس، 2022

مقالات ذات صلة

أمن ولاية الجزائر يضع حدا لنشاط جماعة إجرامية مختصة في تزوير المحررات الرسمية

26 مارس، 2021

مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف يكذب إدعاءات بشأن الإستغلال المزعوم للأطفال في مخيمات اللاجئين الصحراويين

11 مارس، 2021

لعمامرة: حل الأزمة الليبية لا يكون إلا عبر مسار ليبي-ليبي، ولابد من إنهاء التدخلات الأجنبية

30 أغسطس، 2021

تسجيل 410 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

22 ديسمبر، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: