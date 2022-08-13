أمن العاصمة يحجز أزيد من 72 كغ من الكيف المعالج خلال شهر

أمن العاصمة يحجز أزيد من 72 كغ من الكيف المعالج خلال شهر

تمكنت عناصر شرطة الجزائر العاصمة من حجز أزيد من 72 كغ من القنب الهندي و21619 قرص مؤثر عقلي.، وذلك في قضايا مختلفة عالجتها ذات المصالح خلال شهر جويلية المنصرم.

وحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن العاصمة، فقد تم حجز 5.38 غرام من الكوكايين، 38.16 غرام من الهيروين و7 قارورات محلول مخدر.

كما عالجت ذات المصالح 289 قضية حمل سلاح أبيض، تم خلالها توقيف 295 شخص حيث وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

ليديا كبيش

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