أمن العاصمة: حجز أزيد من 2.5 كلغ من المخدرات و4767 كبسولة من المؤثرات العقلية

تمكنت عناصر الأمن الوطني ممثلة في شرطة الدار البيضاء لأمن ولاية الجزائر العاصمة، خلال الأسبوع الماضي، في عمليتين متفرقتين من توقيف 7 أشخاص، تتراوح أعمارهم مابين 29 سنة و 42 سنة، ينحدرون من ولاية الجزائر، مع حجز 2 كلغ و652غ من القنب الهندي و4767 كبسولة من المؤثرات العقلية، حسب ما اورده بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و خلال معالجتها للعملية الأولى، تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، على مستوى مدينة عين طاية بالجزائر العاصمة، على إثر استغلال معلومات حول قيام أشخاص بترويج المخدرات، و بعد تحريات قامت بها، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي و الذي يبلغ من العمر 42 سنة، رفقة 05 من شركائه، أين تم ضبط 4767 كبسولة من المؤثرات العقلية و06 أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع والأحجام، يضيف البيان.

من جهة أخرى، وفي عملية ثانية نفذتها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بدرقانة، بناءً على معلومات عن قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات من نوع (القنب الهندي) بأحد أحياء ذات المدينة، أفضت التحريات التي قامت بها عناصر ذات الفرقة، إلى توقيف المشتبه فيه صاحب 34 سنة، وضبط 02 كلغ و652غ من المخدرات (القنب الهندي)، يفيد بيان الأمن

و تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، عن قضية استيراد وتهريب وتخزين و نقل المؤثرات العقلية ذات منشأ أجنبي، حيازة المؤثرات العقلية والمخدرات لغرض عرضها للبيع على الغير، و حيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي، في إطار شبكة إجرامية منظمة، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...