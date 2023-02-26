أمطار غزيرة وثلوج كثيفة على هذه الولايات

نبّهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من تساقط أمطار غزيرة وثلوج كثيفة في العديد من الولايات.

وتخصّ الثلوج ولايات خنشلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج. إضافة إلى تيسمسيلت، تيارت، سعيدة. وأضافت المصلحة ذاتها، أن الثلوج تخص المرتفعات التي يزيد علوها عن 1100 متر. وهذا إلى بداية من الثالثة بعد الزوال إلى غاية منتصف الليل.

أما الأمطار، فأفادت ذات المصالح أنها ستبدأ من الساعة السادسة مساء إلى غاية منتصف الليل. في كل من الطارف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، عنابة، سكيكدة، ميلة، جيجل، سطيف، بجاية، تيزي وزو، البويرة، المدية، البليدة، بومرداس، برج بوعريريج، العاصمة، تيبازة، عين الدفلى، تيسمسيلت، الشلف، مستغانم، وهران، عين تسموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، تيارت، سعيدة، النعامة، البيض.

ش.ن

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