أمطار غزيرة على هذه الولايات

أفادت نشرية لديوان الأرصاد الجوية حول حالة الطقس لهذا الأحد، تتوقع استمرار تساقط الأمطار الرعدية عبر عدة ولايات شرقية وسطى وغربية.

ونشر الديوان تنبيها من المستوى الأول يخص ولايات سيدي بلعباس، الأغواط، بجاية، تيارت، تيزي وزو، الجلفة، تلمسان، المدية، السعيدة والبويرة، النعامة والبيض.

من جهة أخرى كشفت ذات المصالح عن تساقط أمطار غزيرة على كل من ولايات، سوق أهراس، برج بوعريريج، المسيلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، خنشلة، ولاد جلال، المغير، بسكر، جيجل والطارف.

شرف الدين عبد النور

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