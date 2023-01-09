أمطار غزيرة بهذه الولايات اليوم

9 يناير، 2023

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، من تساقط أمطار معتبرة ابتداء من الساعة 15:00 ويستمر إلى غاية الساعة 21:00، وذلك على الولايات الشرقية مع هبوب رياح قوية على  الولايات الشرقية والوسطى.

وأفادت النشرية، أنه هذه الأمطار المرتقبة ستتساقط على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

كما حذرت ذات المصالح في تنبيه آخر من هبوب رياح قوية تستمر إلى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم الإثنين على ولايات:عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

 

حورية سعداوي

9 يناير، 2023

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