أمطار رعدية بعدة ولايات من الوطن

5 نوفمبر، 2022

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن أمطار رعدية معتبرة ستتواصل في السقوط محليا. ومن المرتقب أن تتعدى كميتها 50 ملم إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم، حسب نشرية خاصة.

وتخص هذه الأمطار ولايات: عنابة، الطارف، سوق أهراس وقالمة.
كما ستشهد كل من ولاية جيجل، سكيكدة، عنابة و الطارف استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 60 كلم في الساعة إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، حسب تنبيه لذات المصالح.

كما أفادت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة بهبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 80 كلم في الساعة، وعلو أمواج يصل إلى 6 أمتار بداية من منتصف النهار إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الأحد.
أما السواحل المعنية فهي: دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والقالة.

 

5 نوفمبر، 2022

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