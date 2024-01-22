أمريكا تُبدي استعدادها التام للإستثمار في قطاع الصناعة بالجزائر

إستقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، كل من ديفيد ويلهام، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي، و إسماعيل شيخون رئيس ذات المجلس، ووفد من رجال أعمال أمريكيين يتجاوز عددهم 25، حسب ما أورده بيان وزارة الصناعة.

و أشاد الوزير في مستهل لقائه بالوفد الأمريكي، بالارادة القوية لرجال الأعمال الأمريكيين من أجل المضي قدما لخلق شراكات واتفاقيات رابح رابح، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، من أجل الإسراع في تجسيد هذه الشراكات بطريقة فعالة.

كما استمع الوزير عون خلال اللقاء، إلى العروض والإقترحات المقدمة من قبل رجال الأعمال الأمريكيين الذين أبدو استعدادهم التام للإستثمار في قطاع الصناعة، خاصة بعد تحسن مناخ الأعمال في الجزائر والمصادقة على قانون الإستثمار الجديد الذي أعطى ثقة كبيرة لهؤلاء المستثمرين، حيث طمأن وزير الصناعة، المتعاملين الاقتصاديين بخصوص الإستثمار في القطاع وأكد أن قانون الإستثمار الجديد يحمي المتعاملين الأجانب.

كما أكد علي عون، أن الإستراتجية الحالية المعتمدة بقطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني، تعتمد على فتح الأبواب لجميع المشاريع الخلاقة للثروة ومناصب العمل والتي تعطي إضافة للإقتصاد الوطني، مضيفا أن هذا الأمر لا يتحقق إلا بوجود صناعة حقيقية تمس مختلف المجالات.

و دعا عون خلال عرض المشاريع المقترحة من قبل رجال الأعمال الأمريكيين ، إلى الإستثمار في قطاع الطاقات المتجددة، الصناعات الحديدية وقطع الغيار والسكك الحديدية، وكذا قطاع الصناعات الصيدلانية، إضافة إلى تثمين المواد الأولية التي تعتبر من بين القطاعات التي تولي لها السلطات العمومية أهمية وأولوية في الاستثمار نظرا لكونها قطاعات حيوية في المجال الصناعي، حيث أبدى الجانبان إستعدادهما للشروع في تجسيد المشاريع بعد اللقاء مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ومختلف القطاعات.

و في الأخير، دعا وزير الصناعة المتعاملين الاقتصاديين إلى عقد اجتماعات ولقاءات ثنائية مع المؤسسات الراغبة في الإستثمار تحت إشراف إطارات الوزارة للتكفل بجميع الانشغالات والشروع في العمل في أقرب وقت ممكن.

شرف الدين عبد النور

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