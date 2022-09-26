أمريكا تأمل إنشاء خط جوي مباشر بين الجزائر ونيوورك

26 سبتمبر، 2022

أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر اليزابيث مور أوبين،، على ضرورة إنشاء خط جوي مباشر بين الجزائر ونيويورك.

وقالت أوبين خلال لقاءها بوالي الجلفة عمار بن سعد، :” هذا الخط الجوي مهم حيث سيكون الراغبين في زيارة الولايات المتحدة او العكس قادرين على المجئ إلى الجزائر في غضون 16 ساعة، ولن يتحتم عليهم القدوم عبر مدينة أخرى وقضاء 3 أيام للوصول”.

وأردفت ذات المتحدثة بالقول:” لذلك نحن نتطلع حقا لبناء هذا الخط المباشر من نيويورك إلى الجزائر العاصمة ونأمل أن يحدث ذلك قريبا”.

ليديا كبيش

26 سبتمبر، 2022

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