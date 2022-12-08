تم إصدار أكثر من 200 إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهرّبة للبنوك الأجنبية حسبما كشف عنه شعلال مولاي العربي، الأمين العام للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

وأكد شعلال خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن هناك العديد من الدول إستجابت لهذه الإنبات القضائية من أجل استرجاع الأموال”.

وأضاف ذات المتحدث، أن الجزائر قامت بخطوات مهمة في مكافحة هذه الآفة. بعد أن كانت من الدول السباقة في المصادقة على الإتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وفي تنفيذ أحكامها”.

ولفت الامين العام للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، الى إن الجزائر تحتفل كباقي الدول الأخرى باليوم العالمي لمكافحة الفاسد. والمصادف لـ 9 ديسمبر من كل سنة تحت شعار 20 عاما على اتفاقية الأمم المتحدة نحو عالم متحد ضد الفساد.

وذلك من خلال تنظيم يوم دراسي تحت عنوان سياسة مكافحة الفساد في الجزائر وأخلقت الحياة العامة.. الإنجازات والآفاق، يضيف ذات المسؤول.

كما أعلن شلال أنه سيتم إنشاء وكالة خاصة ستتكفل بتسيير الممتلكات والأموال المصادرة التي عرفت إرتفاعا كبيرا منذ إنطلاق العملية في 2020.

وقال ذات المتحدث :”انه من بين إلتزامات الـ 54 لرئيس الجمهورية، هو أخلقة الحيلة العامة. والتي مست كل جوانب مكافحة الفساد. والتي كرسها دستور 2020 الذي أدرج في مواده إنشاء سلطة وطنية مستقلة رقابية تتمتع بصلاحيات واسعة في مكافحة الفساد”.

كما كشف الأمين العام أنه في إطار عمل الهيئة. تم إنشاء جهاز خاص على مستوى السلطة مهمته القيام بالتحقيقات المالية والإدارية في الثراء غير المشروع للموظفين العموميين.

في حين أشار الى أنه سيتم إنشاء وكالة خاصة ستتكفل بتسيير الممتلكات والأموال المصادرة التي عرفت ارتفاعا كبيرا منذ انطلاق العملية في 2020″.

رمزي أحمد توميات