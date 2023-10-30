أكثر من 18 ألف طن متفجرات أُلقيت على غزة منذ بدء العدوان الصهيوني

أكثر من 18 ألف طن متفجرات أُلقيت على غزة منذ بدء العدوان الصهيوني

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الإثنين، أن أكثر من 18 ألف طن متفجرات أُلقيت على القطاع منذ بدء العدوان الصهيوني في 7 أكتوبر الجاري، وخلفت دماراً واسعاً بالقطاع.

و قال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان له، إن “أكثر من 18 ألف طن من المتفجرات أُلقيت على قطاع غزة منذ بداية العدوان (الإسرائيلي)”.

و أضاف، أن المتفجرات “خلَّفت دماراً واسعاً، وأكثر من 10 آلاف شهيد ومفقود، حيث تلقَّى كل كيلومتر داخل قطاع غزة نحو 50 طناً من المتفجرات على مدار أيام العدوان”.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...