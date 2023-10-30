أكثر من 18 ألف طن متفجرات أُلقيت على غزة منذ بدء العدوان الصهيوني

30 أكتوبر، 2023
أكثر من 18 ألف طن متفجرات أُلقيت على غزة منذ بدء العدوان الصهيوني

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الإثنين، أن أكثر من 18 ألف طن متفجرات أُلقيت على القطاع منذ بدء العدوان الصهيوني في 7 أكتوبر الجاري، وخلفت دماراً واسعاً بالقطاع.

و قال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان له، إن “أكثر من 18 ألف طن من المتفجرات أُلقيت على قطاع غزة منذ بداية العدوان (الإسرائيلي)”.

و أضاف، أن المتفجرات “خلَّفت دماراً واسعاً، وأكثر من 10 آلاف شهيد ومفقود، حيث تلقَّى كل كيلومتر داخل قطاع غزة نحو 50 طناً من المتفجرات على مدار أيام العدوان”.

شرف الدين عبد النور

30 أكتوبر، 2023

مقالات ذات صلة

الجزائر… شريك استراتيجي و بوابة افريقية للقطب الروسي

الجزائر… شريك استراتيجي و بوابة افريقية للقطب الروسي

31 يوليو، 2023

حجز 7437 وحدة من مختلف الأقراص والكبسولات ذات الخصائص المهلوسة بسوق أهراس

16 يناير، 2023

بلجود: سبب تفاقم المخاطر والكوارث يكمن في هشاشة الأحياء والمباني العشوائية والقديمة والبناء الفوضوي بالأودية

27 مارس، 2021

الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية

22 سبتمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: