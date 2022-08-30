أعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يؤدون اليمين

30 أغسطس، 2022
قام اليوم الثلاثاء، أعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بتأدية اليمين القانونية بمجلس قضاء العاصمة.
ويتعلق الأمر بكل من لطفي بوجمعة، رئيسا لهذه الهيئة، وكذا كل من الأعضاء جمال الدين قراوي، بوعلام حسان، محمد درفوف، أرزقي مسلوب، السعيد عميور، توفيق قزوط.
بالاضافة الى محمد العيد بلاع، سهيلة قمودي، بن أعمر عليوة، فريد وحيد دحمان، عبد القادر زرق الراس، معمر بلايلية، لعرج زروقي، موهوب مسعودي، وبوعلام عيساوي.
وللتذكير، فقد أشرف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، في وقت سابق على تنصيب رئيس وأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك استكمالا لعملية البناء المؤسساتي التي شرع فيها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
ليديا كبيش
30 أغسطس، 2022

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