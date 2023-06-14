أسلحة نارية.. وبيضاء.. مخدرات.. شرطة العاصمة تضع حدا لعصابة أحياء زرعت الرعب وسط السكان بباب الزوار

تمكنت الفرقة الجنائية بمقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوار لأمن ولاية الجزائر، خلال الأسبوع الماضي من وضع حد لنشاط عصابة أحياء تتكون من 12 شخصا تتراوح أعمارهم مابين 21 و 40 سنة ، ينحدرون من ولاية الجزائر وولايات مجاورة، تنشط في مجال المتاجرة بالمخدرات و نشر الرعب و الخوف وسط الأحياء السكنية, حسب ما اورده اليوم بيان لخلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و جاءت هاته العملية حسب ذات المصدر ، على إثر استغلال معلومات مفادها قيام شخص مسبوق قضائيا ، بترويج المخدرات على مستوى الأحياء الشعبية مع حيازته لسلاح ناري، حيث مكنت التحريات المنجزة من قبل محققي ذات المصلحة و تحت إشراف النيابة المختصة من كشف هوية المشتبه فيه الرئيسي، وتوقيفه مع أحد أفراد العصابة في حالة تلبس.

كما أن التحقيقات مع المشتبه فيه الرئيسي و كذا التحريات التقنية مكنتا من تحديد مكان تواجد باقي الأفراد المشتبه فيهم و البالغ عددهم 10 مشتبه فيهم، حيث مكنت عمليات الترصد التي قامت بها عناصر نفس المصلحة من توقيفهم و بحوزتهم أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأصناف و الأنواع، يضيف البيان.

و أسفرت قضية الحال حسب بيان الأمن، عن ضبط و حجز سلاحين ناريين، 23 خرطوشة حية عيار 16 ملم، و أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام، إضافة إلى مبلغ مالي مقدر بـ 138.500 دينار جزائري من العائدات الإجرامية و مركبة سياحية و كذا 400 غ من المخدرات.

و عليه ، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، يوم 08/06/2023، عن جناية تكوين عصابة الأحياء ضمن شبكة إجرامية حاولت نشر الرعب و الخوف وسط الأحياء السكنية مع حيازة أسلحة نارية و أسلحة بيضاء محظورة إضافة إلى المتاجرة بالمخدرات، يختم البيان.

شرف الدين عبد النور

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