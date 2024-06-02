أزيد من 800 ألف مترشح يجتازون امتحان “البيام” هذا الإثنين

يشرع، ابتداءً من يوم غد الإثنين، أزيد من 800 ألف مترشح على المستوى الوطني، في اجتياز امتحانات شهادة التعليم المتوسط، على مدار ثلاثة أيام (من 3 إلى 5 جوان)، موزعين على 3040 مركز إجراء.

و يُقدّر العدد الإجمالي للمترشحين المتمدرسين والأحرار، المسجلين لدورة جوان 2024، لهذا الامتحان، 818.439 مترشح، بحيث يمثل المترشحون الأحرار نسبة 1.6 بالمائة، أما الإناث فيمثلن نسبة 53 بالمائة من مجموع المترشحين لهذا الامتحان.

و تم إحصاء 1356 مترشحا من ذوي الاحتياجات الخاصة، لاجتياز هذا الامتحان، من بينهم 179 مترشحا ممن يعانون من طيف التوحد، و104 تلميذ لديهم صعوبات ذهنية خفيفة، و 9 من أطفال القمر، و7 يعانون من التريزوميا، إلى جانب 233 مترشحا من ذوي التحديات البصرية، و395 من ذوي التحديات الحركية، و429 من ذوي التحديات السمعية.

كما تم تسجيل 552 مترشحا، من أشبال الأمة و5003، مترشحا بمراكز إعادة التربية.

شرف الدين عبد النور