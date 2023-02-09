أزيد من 700 عضو حافظ لكتاب الله ضمن هيئات الإقراء بالجزائر

كشف وزير الشؤون الدينية و الأوقاف يوسف بلمهدي، عن عضوية أزيد من 700 حافظ و حافظة لكتاب الله بهيئات الإقراء الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن.

وجاء ذلك خلال افتتاح ندوة علمية و يوم تكويني لفائدة معلمي القرآن و منتسبي هيئات الإقراء و أمناء مجالس إقرأ لولايات الوسط بدار الإمام بالمحمدية.

وقال بلمهدي :”أن أزيد من 700 حافظ و حافظة لكتاب الله يشكلون عضوية هيئات الإقراء الـ50 التي تحصيها الجزائر. في انتظار تنصيب 8 هيئات بالولايات التي لا تضم هذه الهياكل التي تعد خزانا حقيقيا للتعليم القرآني في بلادنا”.

وأكد ذات المتحدث أن العمل جار من أجل وضع قانون خاص ينظم عمل هيئات الإقراء. إضافة إلى تحديد مهامها وهياكلها. مبرزا أن عضوية الهيئات المتواجدة حاليا تتراوح بين 5 و 20 حافظا بمجموع يزيد عن 700 عضو، 30 منهم من حملة شهادة الدكتوراه. و غالبيتهم ممن تمكنوا من القراءات العشر للقرآن الكريم .

وفي ذات الصدد، أشار الوزير الى الهيكلة الجديدة للوزارة و التي إستحدثت من خلالها مديرية للتعليم القرآني. وهو ما يظهر مدى الإهتمام بهذا الفرع التعليمي و التكويني لكتاب الله. وساهم في وصول عدد هام من طلبة الجزائر إلى الأدوار النهائية وحتى التتويج بالمراتب الأولى في عديد المسابقات الدولية لحفظ القران الكريم.

وأوضح بلمهدي، أن إهتمام الجزائر بالتعليم القرآني لا طالما تجسد من خلال إنشاء الهياكل التي تخصص لهذا الغرض. و وضع برامج و مناهج تعليمية خاصة.

كما لفت وزير الشؤون الدينية والأوقاف الى أن التعليم القرآني بالجزائر لم ينقطع أبدا حتى خلال فترة الاحتلال الفرنسي وأثناء الثورة التحريرية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة جاءت على هامش جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي في طبعتها ال18

رمزي أحمد توميات

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