أزيد من ألف محبوس يستفيد من مواصلة الدراسة في الليسانس و40 محبوسا في الماستر عن بعد

أزيد من ألف محبوس يستفيد من مواصلة الدراسة في الليسانس و40 محبوسا في الماستر عن بعد

اشرف المدير العام للاداره السجون وإعاده الادماج أسعيد زرب، اليوم الخميس، على ابرام اتفاقية للتعاون. والشراكة مع جامعه التكوين المتواصل لفائدة المحبوسين.

ومشف زرب أن مصالحه سجلت خلال الموسم الدراسي 2022/2023. متابعة 66 محبوس تتوفر فيهم مما تتوفر فيهما الشروط القانونية للدراسه بالجامعة في اطار نظام الحرية النصفي.

وأوضح ذات المتحدث أنه من خلال هذه الاتفاقيه سيستفيد 1169 محبوس من مواصلة الدراسة في الليسانس عن بعد كما ستسمح كذلك لـ40 محبوس من مواصلة الدراسه في الماستر عن بعد.

وهي أرقام حسب المدير العام تؤكد وتجسد الجهود المبذولة بالمؤسسات العقابيه من اجل تفعيل مختلف البرامج التعليمية مضيفا أن هذه الاخيرة شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الاخيره. بفعل الجهود المبذولة من طرف موظفي ادارة السجون بالمؤسسة العقابية من جهة وبفعاليه التنسيق والشراكه مع مختلف قطاعات الدوله من جهه أخرى.

على غرار وزاره التربية الوطنية وزاره التعليم العالي والبحث العلمي،ةوزاره التكوين والتعليم المهنيين وهي شراكة نوعية وذات بعد استراتيجي الهدف منها المساهمه في تحضير المحبوسين لما بعد الافراج من اجل اعاده ادماجهم في المجتمع أسوياء نافعين.

رمزي أحمد توميات

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