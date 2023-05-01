أزمة السودان: وزيرة التضامن تشارك في الدورة الطارئة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

1 مايو، 2023

شاركت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صباح اليوم، عبر تقنية التحاضر عن بعد، في أشغال الدورة الطارئة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والإنسانية في السودان إثر تأزم الأوضاع بهذا البلد الشقيق.

وحسب بيان لوزارة التضامن فقد جاءت الدورة الطارئة استنادا لبيان لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية.

للاشارة ترأس الجزائر الدورة 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

ليديا كبيش

1 مايو، 2023

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