أرضيات إلكترونية لرفع قدرات معالجة البضائع على مستوى الموانئ

كشف الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية “ساربور”، عاشور جلول، عن إنشاء أرضيات إلكترونية لتنشيط عمليات التصدير. سيما من المواد الفلاحية و منتجات النسيج الصناعي و تسهيل معالجة البضائع على مستوى الموانئ.

و أفاد جلول، في تصريح لوكالة الأنباءالجزائرية، أن مجمع الخدمات المينائية قد قام بتوفير وسائل إلكترونية من أجل تسهيل عمليات العبور، ز تعزيز تتبع المسارات أو الشفافية بخصوص اللوجيستيك المينائي.

ويتعلق الأمر بأرضية نظام مجتمع الموانئ الجزائرية. التي تعتبر وسيلة إلكترونية للتبادل من أجل تفادي حركة الأشخاص وحالات الإزعاج مثلما كانت تسجل في الماضي.

وأوضح ذات المتحدث أن هذه الأرضية التي تندرج ضمن إطار توجيهات السلطات العمومية المتعلقة برقمنة العمليات الإدارية. تهدف لأن تكون وسيلة للتكفل في المرحلة الابتدائية و أثناء و المرحلة النهائية بالبضائع العابرة عبر الموانئ.

ليديا كبيش

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