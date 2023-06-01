أربعة وزراء يواجهون أسئلة أعضاء مجلس الأمة

ترأس سليم شنوفي نائب رئيس مجلس الأمة، بتكليف من صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، صبيحة اليوم الخميس، الجلسة العلنية التي عقدها المجلس ، والتي خُصصت لتوجيه 10 أسئلة شفوية إلى أربعة أعضاء في الحكومة، تخصّ قطاعات السياحة والصناعة التقليدية، الفلاحة والتنمية الريفية، التكوين والتعليم المهنيين، والشباب والرياضة، وذلك بحضور وزراء القطاعات المعنية ممثلين في مختار ديدوش، وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ياسين مرابي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، عبد الرحمان حماد، وزير الشباب والرياضة، وكذا وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، حسب ما أفاد به بيان مجلس الأمة.

وتمثلت أسئلة أعضاء مجلس الأمة حسب ذات المصدر ، على النحو التالي، حيث توجه عمر خماياس، إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية بسؤال بخصوص موعد إنجاز فندق عمومي بولاية جانت يعزز المرافق الموضوعة لاستقبال السياح، و توجه عفيف سنوسة، إلى وزير القطاع بخصوص الخطوات المتعيّن اتخاذها للحدّ من النقائص والاختلالات التي ترتبط بكل موسم اصطياف.

و توجه محمد سالمي، إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية؛ بشأن الإجراءات المتخذة لحماية منتوج “الصمغ العربي” وتثمينه كثروة نباتية وطبية واقتصادية، كما سئل محمد رباح، وزير الفلاحة بخصوص المعايير المعتمدة في تصنيف 12 بلدية بولاية المدية، مناطق رعوية، بما يُفضي إلى عدم استفادتها من توزيع مادة الحليب، وما الإجراءات المتخذة لمراجعة وتحيين هاته المعايير.

و سئل الطاهر غزيّل، وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن الأسباب التي تقف وراء الزيادة غير المبررة في سعر الأسمدة الفلاحية.

وفي قطاع التكوين و التعليم المهنيين توجة كل من العضوين مراد لكحل و إبراهيم أكادي بسؤال إلى وزير القطاع تمثل الاول في التجاوزات المسجلة على مستوى المديريات بالولايات حين تنظيم مسابقة اختيار الأعوان المهنيين، وهل تسعى الوزارة إلى توسيع لجنة الانتقاء ووضع معايير جديدة تتوخى الموضوعية والنزاهة، و أما السؤال الثاني فتعلق بـإمكانية دعم مراكز التكوين المهني بولايات الجنوب عموماً وبرج باجي مختار خصوصاً، بالعتاد والتجهيزات اللازمة.

كما توجه كل من الأعضاء محمد بوكرو، حمزة بوحفص و لخضر مولاي سعدون إلى وزير الشباب والرياضة بأسئلة تمثلت في حول الأسباب التي تقف دون انطلاق مشروع المجمع الرياضي بولاية قسنطينة إلى غاية الآن و كذا ماهية الإجراءات المتخذة التي ترمي إلى إعادة الاعتبار للملعب البلدي الوحيد بمدينة إن صالح؟ وعن إمكانية تخصيص ملعب جديد لشباب الولاية. بالإضافة إلى طبيعة الخطوات العملية التي تقترحها الوصاية للإسهام في تجاوز الأزمة الخانقة التي يعرفها فريق اتحاد عين البيضاء بأم البواقي، من حيث التسيير.

شرف الدين عبد النور

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