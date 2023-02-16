أربعة إرهابيين يسلّمون أنفسهم للسلطات العسكرية للناحية السادسة

سلّم أمس، الأربعاء، ثلاثة (03) إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة ويتعلق الأمر بكل من “ملوكي عبد الرحمان” المكنى “عبد الرؤوف”، “ملوكي سيد محمد” المكنى “عبد الصمد” و”ملوكي الشريف” المكنى “عبد الناصر”، كما سلم إرهابي (01) آخر نفسه إلى السلطات العسكرية بإن قزام بنفس الناحية العسكرية، ويتعلق الأمر بالمدعو “التوجي عمر” المكنى “علي”.

وأفاد بيان لوزرة الدفاع الوطني أنّ الإرهابيين الذين كانوا ينشطون ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل كان بحوزتهم أربعة (04) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف؛ قنبلتين (02) يدويتين؛ اثنا عشر (12) مخزن ذخيرة؛ وثلاثة (03) حمالات مخازن وكمية من الذخيرة.

تأتي هذه العملية لتُعزز سلسلة النتائج الإيجابية المحققة ميدانيا، والتي تُؤكد على اليقظة العالية والحرص الشديد لمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، يضيف البيان.

ش.ن

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