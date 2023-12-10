أحمد عطاف يُستقبل من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر

10 ديسمبر، 2023

إستُقبِل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، على هامش أشغال منتدى الدوحة، من قبل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، حيث نقل إليه تحيات نظيره الجزائري، نذير العرباوي.

و شكّل هذا اللّقاء حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فرصة لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة، وبالخصوص اللجنة المشتركة العليا الجزائرية-القطرية واللجنة الثنائية للمشاورات السياسية.

كما ناقش الطرفان، تطورات الأوضاع في قطاع غزة المحاصر وما أفرزته النقاشات في منتدى الدوحة من أفكار تؤكد حتمية التعامل مع هذه الأزمة في إطارها الأوسع عبر التصدي للمخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وفرض حتمية التسريع في إقامة الدولة الفلسطينية لإنهاء الصراع برمته.

شرف الدين عبد النور

10 ديسمبر، 2023

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