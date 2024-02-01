أحمد عطاف يُجري محادثات مع وزير الداخلية الإيطالي

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، وزير الداخلية الإيطالي، ماثيو بيانتيدوزي، حيث أجرى الطرفان محادثات ثنائية.

للتذكير، فقد حل وزير الداخلية الإيطالي، مساء أمس، بالجزائر، في زيارة رسمية، ستشكل سانحة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين قطاعي داخلية الجزائر و إيطاليا، وذلك تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون و نظيره الإيطالي، سارجيو ماتاريلا، الرامية إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

شرف الدين عبد النور

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