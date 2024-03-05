أحمد عطاف يُجري محادثات ثنائية مع نظيره من جمهورية كازاخستان

5 مارس، 2024

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بجدّة السعودية، قبيل مشاركته في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، محادثات ثنائية، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية بجمهورية كازاخستان، مراد نورتلو.

و سمح اللقاء، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، بمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة، ودرسا سبل الدفع نحو استجابة مُشتركة وقوية من قبل منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة الفظائع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين.

كما بحث الطرفان، آفاق توطيد العلاقات الثنائية في سياق إعداد الإطار القانوني الكفيل بإنشاء لجنة حكومية مشتركة ومجلس رجال أعمال في المستقبل القريب، واتفقا على تعزيز التنسيق بين وفود البلدين بالمحافل الدولية والإقليمية.

 

شرف الدين عبد النور

5 مارس، 2024

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