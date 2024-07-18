أحمد عطاف يلتقي مع عدد من نظرائه الأفارقة بالعاصمة الغانية أكرا

أحمد عطاف يلتقي مع عدد من نظرائه الأفارقة بالعاصمة الغانية أكرا

تباحث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بالعاصمة الغانية أكرا، مع عدد من نظرائه الأفارقة، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وجاء ذلك على هامش اجتماع الدورة الخامسة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي التي افتتحت أشغالها صبيحة اليوم، حسب نص البيان.

وقد سمح لقاء عطاف مع نظيره الموريتاني، الذي يترأس المجلس التنفيذي، بالتشاور والتنسيق بخصوص النقاط المدرجة على جدول الأعمال وبحث سبل المضي قدما بعلاقات الاخوة والتعاون التي تجمع البلدين الشقيقين، بالاضافة الى استعراض مستجدات الاوضاع بمنطقة الساحل الصحراوي.

كما ناقش الوزير مع نظيره الصحرواي المسائل المدرجة على جدول أعمال الدورة واستعرضا التطورات التي تشهدها القضية الصحرواية على الصعيد الدبلوماسي، فضلا عن بحثهما لسبل تعزيز التنسيق البيني و التعاون الثنائي في شتى المجالات.

أما في لقائه مع نظيرته الغانية التي تحتضن بلادها اجتماع المجلس التنفيذي، أجرى الطرفان تبادلا لوجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي وبحثا سبل تطوير التعاون الثنائي في أفق الاستحقاقات المرتقبة بين البلدين.

وفي لقاء الوزير مع نظيره الرواندي، فقد خصص لتبادل وجهات النظر حول جدول أعمال المجلس التنفيذي واستعراض واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل الرقي بها في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية رفيعة المستوى.

كما ناقش الوزير مع نظيره التشادي آفاق توطيد العلاقات الثنائية واتفق معه على ضرورة التحضير الأمثل لاجتماع اللجنة الحكومية المشتركة، إضافة الى استعراض مستجدات الأوضاع في جوارهما المشترك، وعلى وجه الخصوص الأزمة في السودان الشقيق.

ومع وزير خارجية أنغولا، أجرى رئيس الدبلوماسية الجزائرية تشاورا معمقا حول عدد من القضايا الهامة على الصعيد الإفريقي في أفق الاستحقاقات المرتقبة في إطار الاتحاد الافريقي.

أما بخصوص المحادثات الثنائية التي أجراها وزير الشؤون الخارجية مع نظيره التنزاني، فقد سمحت باستعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين واجراء تبادل للرؤى بشأن عدد من المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ولدى لقائه بنائب وزير خارجية جنوب السودان ، الذي يترأس وفد بلاده خلال اجتماع المجلس التنفيذي ، أعرب عطاف عن استعداد الجزائر لتعزيز العلاقات الثنائية مؤكدا دعمها لعملية السلام والمصالحة بجنوب السودان واستعدادها للاسهام في انجاح الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري.

رمزي أحمد توميات