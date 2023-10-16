أحمد عطاف يستقبل نظيره التونسي

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، عشية اليوم، نظيره من الجمهورية التونسية، نبيل عمار، الذي يشارك في الطبعة العشرين للاجتماع الوزاري لدول افريقيا ودول شمال أوروبا.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أنّ اللقاء شكل فرصة لاستعراض مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على قطاع غزة المحاصر، وتبادل وجهات النظر حول ردود الفعل الدولية والاقليمية والجهود الدبلوماسية المبذولة لوقف هذا العدوان الغاشم وإحياء مسار السلام في الشرق الأوسط.

ش.ن

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