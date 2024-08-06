أحمد عطاف يحلّ بمدينة جدة السعودية

حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، عشية اليوم، بمدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية، بتكليف من رئيس الجمهورية، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي سينعقد يوم الغد.

وستنصب أشغال هذا الاجتماع، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية، حول الجرائم المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واعتداءاته على سيادة الجمهورية الإيرانية، وذلك وسط تصعيد خطير وغير مسبوق للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط من جراء الممارسات العدوانية للكيان الصهيوني على أكثر من وجهة وعلى أكثر من صعيد.

وتندرج مشاركة الجزائر في هذا الاجتماع في سياق جهودها ومساعيها الرامية لنصرة القضية الفلسطينية، وفي إطار تضامنها الدائم مع دول وشعوب الجوار الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات السافرة للاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني.

كما يُنتظر أن يعقد الوزير أحمد عطاف على هامش أشغال هذا الاجتماع لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه من الدول العربية والإسلامية المشاركة.

شرف الدين عبد النور