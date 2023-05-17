أحمد عطاف يجري محادثات مع نظيره اللبناني

17 مايو، 2023

 أجرى اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، محادثات ثنائية مع نظيره اللبناني، عبد الله بوحبيب، على هامش مشاركته في الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين بجدة بالمملكة العربية السعودية، حسب بيان الوزارة الخارجية. 

و استعرض الطرفان علاقات الأخوة والتعاون والتضامن بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، إلى جانب تطورات الأزمة السياسية في لبنان وآفاق التوصل إلى حل توافقي ينهي حالة الانسداد السياسي ويسهل عملية انتخاب رئيس جديد للبلاد، يضيف البيان.

و تبادل الوزيران وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة المغاربية، إلى جانب العديد من الملفات ذات الصلة بالعمل العربي المشترك، لاسيما تلك المطروحة على جدول أعمال قمة جدة.

شرف الدين عبد النور

 

17 مايو، 2023

مقالات ذات صلة

وزير العدل يشدد: على الدول العربية أن تقف أمام التحديات المستقبلية التي سيخلفها وباء كورونا

26 نوفمبر، 2020

ديبلوملسي صحراوي: صفعات المنتظم الدولي تتوالى على الاحتلال المغربي بسبب أكاذيبه و دعاياته المغرضة

22 يناير، 2022

 وزارة التجارة تفتح تحقيقا حول استنشاق مسحوق العصير

19 ديسمبر، 2022

ولد السالك: على المجتمع الدولي إجبار المغرب على إحترام إلتزاماته بخصوص تنظيم إستفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي

11 يوليو، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: