أحمد عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيره الأردني

10 ديسمبر، 2023

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، على هامش مشاركته في أشغال منتدى الدوحة، محادثات ثنائية مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، تطرقا خلالها إلى تطورات العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة وآفاق تكثيف الجهود العربية وتعزيزها نصرة للقضية الفلسطينية، أمام تنكّر المجتمع الدولي لمبادئه وإخفاق مجلس الأمن في تحمل مسؤوليات، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

كما تناول الوزيران حسب ذات المصدر، العلاقات الثنائية بين البلدين، وتكثيف التنسيق البيني تحضيراً للاستحقاقات الثنائية المقبلة التي تشمل زيارات رسمية على أعلى مستوى.

شرف الدين عبد النور

10 ديسمبر، 2023

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