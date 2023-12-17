أحمد عطاف يجري محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه الأفارقة

17 ديسمبر، 2023

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، على هامش مشاركته بولاية وهران، في أشغال الندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، محادثات ثنائية مع نظرائه من كل من سيراليون، نيجيريا وتونس، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية

و شكّلت هذه اللقاءات حسب ذات المصدر، فرصة لاستعراض علاقات التعاون والأخوة التي تجمع الجزائر بهذه الدول، وكذا الوقوف على التقدم المحرز في إطار مسار وهران الرامي لتوحيد صوت القارة الافريقية وتعزيز تأثيرها بمجلس الأمن الأممي.

وفي هذا الإطار، أشاد وزراء خارجية كل من سيراليون ونيجيريا وتونس، بالتزام الجزائر الدائم تجاه عمقها الافريقي والذي يتجسد أحد أبعاده في مسار وهران، وما تبلور في هذا السياق من جهود ومساعي في سبيل الدفاع عن قضايا إفريقيا وتطلعاتها على الساحة الدولية، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

17 ديسمبر، 2023

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