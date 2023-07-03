أحمد عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الهولندي هذا ما تضمنته

أحمد عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الهولندي هذا ما تضمنته

تلقى اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مكالمة هاتفية من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا، حسب ما اورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

واستهل الوزير الهولندي اتصاله حسب ما اورده البيان، بتوجيه التهاني للجزائر على انتخابها عضواً غير دائم بمجلس الأمن، متمنياً لها كل النجاح في إسهامها لتعزيز أداء هذه الهيئة المركزية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وقد تناول الطرفان بهذه المناسبة واقع العلاقات الجزائرية-الهولندية وآفاق تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وتكثيف الحوار السياسي حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

في هذا السياق، ثمن رئيس الدبلوماسية الهولندية دور الجزائر وإسهامها في مواجهة أزمة الطاقة في العالم، بصفتها شريكاً جادا وموثوقاً من قبل الجميع، لا سيما من قبل بلاده التي تتطلع لتقوية التعاون الثنائي في هذا المجال، حسب ذات المصدر.

ومن جانب آخر، تبادل الطرفان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي، في ظل التحديات التي يفرضها اتساع حدة ونطاق الخطر الإرهابي وما يرتبط به من مختلف أشكال الجريمة الدولية المنظمة، فضلا عن تداعيات التغيرات المناخية، يضيف بيان الوزارة.

وفي الختام، اتفق الوزيران على تعزيز التواصل الثنائي على مختلف المستويات، لاسيما في أفق الاستحقاقات المبرمجة لاحقاً بين البلدين، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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